İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi / AA
İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 2-1'lik Karagümrük zaferi sonrası açıklamalar yaptı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 yendi.

Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

- Öncelikle ilk yarı oynadığımız Futbol bize yakışmadı. Rakibimiz de buna izin vermedi. Onlar da bu maça çok iyi hazırlanmışlar. İlk devrede istediklerimizi yapamadık. Sonuçta bir de gol yedik ilk yarının sonunda. Devre arasında yaptığımız değişiklik ve oyuncularımızın kendine gelmesiyle, ikinci yarıya iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. Daha farklı kazanabilirdik. Bugün şampiyonluk yolunda önemli bir adım attık 3 puan olarak. İlk devrede bu karar üretkensiz bir maç oynamamıştık. Biz güçlü bir takımız. Konuşarak bunun üstesinden gelebiliyoruz. Karagümrük takımı iyi bir takım. Tolunay hoca iyi bir takım yaratmış. Karagümrük takımına ve Tolunay hocaya da başarılar diliyorum.

- Szymanski cezalı. Mert Hakan sakat. Her oyuncumuzu kullanmaya çalışıyoruz. Krunic girdiği pozisyonu gol atsa hem kendi rahatlayacak hem de biz rahatlayacaktık. Kaçırınca biraz demoralize oldu. Bütün oyuncular bizim oyuncularımız. Krunic bizim için değerli bir oyuncu. Sonuçta bizim için bütün oyuncular değerli. Livakovic ilk devre ve özellikle ikinci yarı bu sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

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