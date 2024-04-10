İsmail Kartal'dan Süper Kupa sözleri. Olympiakos maçı öncesi konuştu

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İsmail Kartal'dan Süper Kupa sözleri. Olympiakos maçı öncesi konuştu
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde oynayacakları Olympiakos maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında Yunanistan'da Olympiakos ile karşılaşacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, kritik maç öncesi açıklamalar yaptı.

''TURU GEÇMEK İSTİYORUZ''
Rakibin güçlü olduğunu bildiklerini belirten İsmail Kartal, "Olympiakos takımının gücünü biliyoruz. Yunan futbolunun köklü bir kulübü ve ateşli bir taraftarı var. Sonuçta bu iki aşamalı bir maç. Yaptığımız analizlerde rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de güçlü yönlerimizi sahaya yansıtarak iki maç sonucunda turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''HER İHTİMALE KARŞI PLANIMIZ HAZIR''
Açıklamalarını sürdüren Kartal, "Rakibimizin nasıl bir oyun planına göre oynayacağını biliyoruz. Her ihtimale karşı planlarımız hazır." dedi.

''İYİ BİR SONUÇLA AYRILMAK İSTİYORUZ''
Yarın oynanacak maçtan iyi bir sonuç almak istediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Sonuçta biz her zaman maç maç hazırlanıyoruz. Her maçın hikayesi başkadır. Biz oyuncularımızla çalıştık. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI
İsmail Kartal son olarak çekildikleri Süper Kupa ile ilgili de açıklama yaparken, "Bizim yaşadıklarımız ortada. Haklılığımızı kamuoyuna göstermek için kulübümüz tarafından bir hamle yapıldı. Bu tepkiyle karşılık bulduğunu düşünüyorum. Ülke futbolunun düzelmesini istiyorsak herkesin kendisine göre değerlendirme yapması lazım. Biz işimize bakıyoruz. Sahanın içinde kaldık ve orada kalmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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