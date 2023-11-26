İsmail Kartal'dan transfer açıklaması

Karagümrük karşısında 2-1 galip gelen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımının teknik direktörü İsmail Kartal mücadeleyi değerlendirdi.

Galibiyete ilişkin İsmail Kartal, "Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Maçtan önce de söylemiştim. Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Karagümrük takımı var demiştik. Milli takıma en çok oyuncu gönderen takım Fenerbahçe. Oyuncularım 3-4 günde bir maç oynuyor. Sakatlıklar ve eksiklere sığınan bir antrenör değilim demiştim ama bugün de önemli eksiklerimiz vardı. Eksiklerin yerine oynayan oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bugünkü maçı kazanmamız bizim için çok önemliydi. İkinci yarıda oyuncularım bir karakter koydular. Oyuna ağırlığımızı koyarak kazanacağımızı hep berabere konuştuk. Planladığımız gibi, elimizdeki oyuncular da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Maç başından sonuna kadar da oyuncularımı destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı

Transferle ilgili soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, "Şu anda herhangi bir arayışımız yok. Sakatlığı bulunan oyuncularımız yavaş yavaş takıma gelmeye başladı. Eksik yerlerimize devre arasında takviye olabilir. Önceliğimiz Nordsjaelland maçına elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hazırlayıp oradan 3 puanla gelmek." ifadelerini kullandı

Öne Çıkanlar
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Çobanın katili defalarca saldıran koç çıktı Gündem
Çobanın katili defalarca saldıran koç çıktı
AFAD açıkladı. Fırtına iki ilde can aldı Gündem
AFAD açıkladı. Fırtına iki ilde can aldı
Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcunun o kolunu nereye soktun Hüseyin Göçek Spor
Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcunun o kolunu nereye soktun Hüseyin Göçek
Hayalleri süsleyen ev gibi 2+1 karavana beğeni yağdı Gündem
Hayalleri süsleyen ev gibi 2+1 karavana beğeni yağdı
Temizlik işçisiyle sokak köpeğinin yürekleri ısıtan videosu Gündem
Temizlik işçisiyle sokak köpeğinin yürekleri ısıtan videosu
Köyde yaşayan kadından viral olan "Ofiste bir günüm" videosu Gündem
Köyde yaşayan kadından viral olan "Ofiste bir günüm" videosu