İsmail Keleş Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldu

3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye ilk madalyasını atıcılıkta 10 metre havalı tabancada altın madalya kazanan İsmail Keleş'le aldı.

İsmail Keleş Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldu

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı atıcılık branşında altın madalya alan İsmail Keleş getirdi.

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda 10 metre havalı tabancada İsmail Keleş, 36 sporcu arasından 579 puanla 6. olup ilk 8 içine kalarak finale yükseldi. Aynı kategoride Yusuf Dikeç ise 575 puanla 17. olarak elendi.

Final turu müsabakasında rakiplerini tek tek geçen İsmail, finalde Almanya'dan Robin Maurice Walter'le karşılaştı. Rakibini 17-13 yenen İsmail Keleş, altın madalyanın sahibi oldu.

İsmail Keleş, bu şampiyonlukla, 10 metre havalı tabancada 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kotasını aldı.

İsmail, oyunlarda Türkiye'ye ilk madalya ve ilk olimpiyat kotasını getiren sporcu oldu.
(AA)

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