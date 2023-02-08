Tasavvuf eğitimi aldı. Bir ay önce AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü oldu. Gönüller Sultanı Hulusi Efendi’yi yazdı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından AFAD yöneticileri mercek altına alındı. O isimlerden biri de Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu oldu.

Felaket anlarına en önemli devlet kurumlarından biri olan AFAD’a bağlı Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu’nun bir ilahiyatçı olduğu görünüyor. Ayrıca Palakoğlu’nun “Gönüllerin Sultanı Es - Seyyid Osman Hulusi Efendi” adlı, 2004 basımlı bir kitabı da bulunuyor.

Palakoğlu'nun eğitimi ve geçmişi dikkat çekti.

PALAKOĞLU ÖNCE DİYANET’TE SONRA AFAD’DA GÖREV ALMIŞ

1972 Kahramanmaraş'ta doğan Palakoğlu, 1990'da Afşin İmam Hatip Lisesi'nde ardından da aynı yıl başladığı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

Üniversite eğitiminin ardından da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı alanındaki Yüksek Lisansını 1998’de tamamladı.

Palakoğlu'nun afetlerle ilgili olabilecek bir eğitim almadığı görüldü.

Eğitiminin ardından da gelin iş hayatına giren Palakoğlu'na 2011 yılında Diyanet Vakfı kapılarını açtı.

Palakoğlu, 2012 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne atandı. 2016-2017 yıllarında Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Üyeliklerinde bulundu. 2016 yılında başladığı Türkiye Diyanet Vakfı Genel Kurul Üyeliği halen devam etmektedir. 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliğine atandı. 2016-2017 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği görevini yürütmekte iken 15 Mart 2018 tarihinde AFAD Başkan Yardımcısı olarak atandı.

AFAD Gençlik ve Spor Kulübü’nün Aralık 2019’da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Kulüp Başkanı olarak seçilen İsmail PALAKOĞLU, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İlahiyat mezunu, Diyanet'te görev yapan Palakoğlu'nun bir de "Gönüller Sultanı Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi" isimli bir kitabı da bulunuyor.

Sosyal medyada bir hesap ise Palakoğlu’na ilişkin şu paylaşımı yaptı:

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu'nu tanıyalım.

Palakoğlu imam hatip lisesi mezuniyetinden sonra, İlahiyat Fakültesini tamamlamış. Sonra da Tasavvuf Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış.

Gönüllerin Sultanı Es - Seyyid Osman Hulusi Efendi kitabının da yazarı.

EKŞİSÖZLÜK’TE İSMAİL PALAKOĞLU YORUMLARI

Palakoğlu’nun gündem olmasının ardından ekşisözlük’te Palakoğlu’na ilişkin şu paylaşımlar yapıldı:

*afad afetlere müdahale genel müdürüdür.

özgeçmişi:

1972 kahramanmaraş, afşin ilçesinde doğan ismail palakoğlu; ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini afşin'de tamamladı. 1990'da afşin imam hatip lisesini bitirdi. aynı yıl ankara üniversitesi ilahiyat fakültesine başladı ve 1995 yılında buradan mezun oldu. 1995 yılında başladığı ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimleri bölümü tasavvuf anabilim dalı alanındaki yüksek lisansını 1998’de tamamladı.

1993 yılından itibaren sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik, genel müdürlük, yönetim kurulu başkanlığı ve mütevelli heyeti üyeliği görevlerinde bulundu.

2011 yılında türkiye diyanet vakfı genel müdür yardımcılığına, 2012 yılında türkiye diyanet vakfı genel müdürlüğü’ne atandı. 2016-2017 yıllarında türkiye diyanet vakfı mütevelli heyeti ve icra kurulu üyeliklerinde bulundu. 2016 yılında başladığı türkiye diyanet vakfı genel kurul üyeliği halen devam etmektedir.

* insan kahroluyor. Gönüller sultanı Hulusi Efendi hazretleri kitabı yazarını, deprem ülkesinde baş sorumlu görünce.

*acaba 20 yıldır nasıl yönetiliyoruz ve "ustalık dönemi"nde neler yapıyoruz diye merak edenlerin bilgisine sunulması gereken resumeye sahip insan.

* afad başkanı ile ilgili bu bilgi doğru mu?

bu akşam para toplayacaksınız bu kurum için

ben şimdi nasıl güvenip de göndereyim?

Güvenemiyorum

* 1 dakikalık yoğun google araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgilere göre kendisi afetlere müdahale genel müdürlüğü'nün başında. Aynı zamanda afad gençlik ve spor kulubü başkanı ve hatta kendisi şu kitabın yazarı.

*Biriniz de şaşırtın biriniz de utandırın milleti yaptıklarınızla. Adamın özgeçmişi ortada. Ne anlarsın AFAD’ı yönetmekten geliştirmekten. Biriniz de deyin ki ya ben bu işi yapamam. Uygun değilim. Lütfen affedin deyin.

Nasıl bir koltuk sevdası? Nasıl bir makam sevgisi?

* teknik bilgiyi geçiyorum, bulunduğu pozisyonda hayati olan planlama, organizasyon, koordinasyon, risk hesaplama, risk yönetimi yetkinlikleri ile ilgili nasıl bir deneyimi olduğunu çok merak ettim.

* oooo cv gibi cv şuna bak tam afet yönetecek insan özgeçmişi, daha iyisi bir tane fesli püsküllü mısır vardı o olurdu herhalde ama vefat ettiği için bu arkadaş aynen devam etsin, evet.

* Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlık müşavirliği görevini yürütmekte iken 15 mart 2018 tarihinde AFAD başkan yardımcısı olarak atandı.

-yok mu diyanet işlerinde yetenekli bir müşaviriniz? acil AFAD'a başkan yardımcısı lazım

-efendim İsmail Palakoğlu var inanılmaz bir müşavir eşsiz bir yetenek.

-tamam derhal atıyorum.

*İmam hatip mezunu, AFAD genel müdürü. Söylenecek başka söz yok.