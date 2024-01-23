İsmail Saymaz beraat etti

Gazeteci İsmial Saymaz, 26 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan ‘Gezi Davası’ndaki AKP’li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış’ başlıklı yazısından dolayı “hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Saymaz yaptığı savunmada, terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme suçunu işlemediğini, söz konusu hakimin fotoğrafının basılmamış olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda, yazıya konu olan hakimin, 2018 yılında AKP Milletvekili adayı olduğunu iletti ve kendisinin fotoğrafının seçim kampanyası sırasında sıklıkla kullanıldığına dikkat çekti. 2019 yılında da AKP’den Bafra Belediye Başkan Yardımcısı’yken de fotoğraflarının kullanıldığını ve başka haber sitelerinde paylaşıldığını söyleyen Saymaz, kendisinin fotoğrafları kullanmadığını ama yargılandığını kaydetti.

“BEN EŞİNİN FETÖ İTİRAFÇISI OLDUĞUNU YAZDIM”

“Ben sayın hakimin eşinin FETÖ itirafçısı olduğunu ve 1 yıl soruşturma geçirdiğini yazdım.” ifadesini kaydeden Saymaz, çocuklarını FETÖ’nün okullarında okuttuğunu yazdığını aktardı. İsmail Saymaz ayrıca, hakim beyin eşinin 15 Temmuz’dan 2 hafta önce savcılığa gidip ifade verdiğini söyledi ve hakimin eşinin daha önce FETÖ soruşturması geçirdiğini aktardı.

"AKP'Lİ OLDUĞU İÇİN ÇAĞLAYAN'DA AĞIR CEZA HAKİMİ OLDU"

İsmail Saymaz, söz konusu hakimin bir hakim sıfatıyla değil bir parti avukatı sıfatıyla Çağlayan Adliyesi’nde hakim olduğunu kaydetti ve “Karadeniz'de bir avukatken 3 gün sonra Çağlayan'da hakim olmuştur. AKP'li olduğu içindir. Vereceğiniz karar Türk Milleti’nin çıkarına mı verilecektir, benim için önemlidir" sözlerini iletti.

BERAAT KARARI

Mahkeme, İsmail Saymaz’ın yargılandığı “kamu görevlisine hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek” suçlarından beraatine hükmetti. Duruşmanın ardından bir açıklama gerçekleştiren Saymaz, “Beraat ettim, aslında hiç yargılanmamam gerekiyordu.” açıklamasında bulundu.

“O günlerde ben sadece Sayın Hakim'in AK Parti milletvekili adayı olmadığını aynı zamanda eşinin de FETÖ şüphelisi olduğunu yazdım.” diyen Saymaz, bunu mahkeme kanıtlarına dayanarak yazdığını ifade etti.