İsmail Saymaz Erdoğan'ın kendisinden sonra kimi düşündüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Erdoğan üçüncü defa seçildi. Erdoğan’ın 2028 yılında bitecek görev süresi sonrası neler olacağı merak konusu oldu. Erdoğan’ın 5 yıl sonra ne yapacağı ortaya çıktı. Kulislerde dolaşan iddialara göre Erdoğan, yerine damadı Selçuk Bayraktar’ı getirmek istiyor.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında kulislerden yansıyan son bilgiyi açıkladı. Saymaz, Erdoğan’ın görevi bıraktıktan sonra ‘devlet adamı’ olarak anılmak istediğini aktardı.

Saymaz’ın Saray’a yakın bir kaynaktan elde ettiği bilgilere göre, Erdoğan, kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar’ı düşünüyor.

Saymaz’ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Beştepe'ye yakın isim, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini son kez yapacağını, 2028'de veda ederken, siyasetçi olarak değil, devlet adamı olarak anılmak istediğini söylüyor. Erdoğan'ın, kendisinden sonrası için damadı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü kaydediyor.”

Baykar’ın Teknoloji Lideri olan Selçuk Bayraktar, İHA ve SİHA yapımları ile ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Selçuk Bayraktar, AKP seçmeni tarafından oldukça sevilen bir isim olarak öne çıkıyor.