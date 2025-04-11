İsmail Saymaz kovuldu mu? Halk TV'den açıklama geldi

Halk TV yazarı gazeteci İsmail Saymaz, geçtiğimiz ay Gezi olayları soruşturmasında gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Bu süreçte yazılarına ara veren ve dinlenen İsmail Saymaz ile ilgili bu akşam "Yazıları Halk TV'den kaldırıldı" şeklinde paylaşımlar yapılmaya başlandı.

HALK TV İDDİALARI YANITLADI

Sosyal medyada paylaşılan iddialara halktv.com.tr yönetimi yanıt verdi.

Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Bütün mesleğin kuşatıldığı bir dönemde, iki arkadaşımızın akıl almaz suçlamalarla hakim karşısına çıkarıldığı saatlerde uğraşmak zorunda olduğumuz işlere bakar mısınız...

Hayır İsmail Saymaz Halk TV'den ayrılmadı ve hayır İsmail Saymaz'ın yazıları siteden kaldırılmadı elbette. Şu anda sorunu çözdük, Saymaz'ı yerine aldık ama yazarlar sayfasından onun yazılarının neden 'uçtuğunu' çözemedik.

Teknik ekibimiz anlamaya, nedenini bulmaya çalışıyor. Bir hack'lenme olmadığını, teknik bir sorun yaşandığını düşünmek istiyorum."

Bütün mesleğin kuşatıldığı bir dönemde, iki arkadaşımızın akıl almaz suçlamalarla hakim karşısına çıkarıldığı saatlerde uğraşmak zorunda olduğumuz işlere bakar mısınız... Hayır İsmail Saymaz Halk TV'den ayrılmadı ve hayır İsmail Saymaz'ın yazıları siteden kaldırılmadı elbette.… pic.twitter.com/ub21y8Uzkc — Bengü Şap Babaeker (@bengushap) April 10, 2025

YAZILARIN UÇTUĞU TESPİT EDİLDİ

Teknik ekibin yaptığı incelemede, 'Yazarlar' sekmesinden sadece İsmail Saymaz'ın yazılarının 'uçtuğu' tespit edildi.

Ekiplerin çalışması devam ederken kötü niyetli bir dışarıdan müdahalenin en yüksek ihtimal olduğu değerlendirmesi yapılıyor,