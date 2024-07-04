İsmail Saymaz'dan bomba iddia: Fahrettin Koca'nın Bakanlıktan alınma sebebini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Halk Tv
İsmail Saymaz'dan bomba iddia: Fahrettin Koca'nın Bakanlıktan alınma sebebini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevlerinden alındı. Bu gelişme, Gazeteci İsmail Saymaz tarafından ilk defa kamuoyuna duyuruldu. Saymaz, Koca'nın görevden alınma sürecinin arka planını izleyicilerle paylaştı.

Son dönemde kabinenin yeniden yapılandırılacağına ilişkin söylentilerin ardından, geçtiğimiz salı günü gerçekleşen ve Resmi Gazete'de duyurulan atama kararlarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevlerinden ayrıldı. Mehmet Özhaseki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık problemleri sebebiyle bakanlık görevini bıraktığını ifade etti. Öte yandan, Fahrettin Koca'nın görevden alınma sebebi kamuoyunda merak konusu oldu.

İSMAİL SAYMAZ, KOCA'NIN GÖREVDEN ALINMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Halk TV sunucusu İsmail Saymaz, Gündem Özel'de eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden alınma sürecini ele aldı. Saymaz'a göre, Koca'nın görevden alınmasına neden olan iki ana etken bulunmakta; bunlar Koca'nın yakın çevresiyle yaptığı görüşmeler ve AKP içindeki bazı mali çıkar çatışmaları. Saymaz, bu bilgileri Koca'nın yakın çevresinden edindiğini ifade etti.

İşte Saymaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Fahrettin Koca'nın yakınlarının bana anlattığı bir neden şu. Biri zaten şehir hastaneleri için müteahhitlere aktarılan paranın kamuda kaldığı ve yatırımların Sağlık Bakanlığı bütçesi ile yapıldığı. Bu durumun hükümet üzerinde etki sahibi müteahhitleri rahatsız ettiğini söylüyorlar.

İkinci sebep ise, Koca döneminde mülakat ile adam alınmaması. Söyleniyor ki, herkes KPSS puanı neyse onunla geldi ve dolayısıyla teşkilatlar içeriye adam sokamadı. Bunun sıfır düzeyinde olduğuna ben inanmıyorum."

İlgili Haberler
'Murat Kurum'u getirin' dedi. Milletvekilleri ayaklandı
Deniz Yücel: 'Yaşanan sığınmacı sorununun sorumlusu Erdoğan'dır'
İlk 6 ayın en çok kazandıranı belli oldu. Uzman isim 'daha da artacak' dedi
Merih Demiral Türk düşmanlarına meydan okudu
Kredi kartı kullananlar dikkat. Merkez Bankası ilk sinyali verdi
Galatasaray'da 42 yıl sonra ilk yaşandı. Flaş Batshuayi detayı
Elektrik faturası o kişilere bedava oldu. Tek kuruş ödemeyecekler
61 yaşındaki Jose Mourinho 'Senin için hazırım' diyerek paylaştı
Son Haberler
Esenler’de panik anlar! Bina apar topar boşaltıldı Yerel Haberler
Esenler’de panik anlar! Bina apar topar boşaltıldı
Milli Takım heyecanına Alman polisi ortak oldu: "Türkiye" tezahüratında samimi anlar ortaya çıktı Gündem
Milli Takım heyecanına Alman polisi ortak oldu: "Türkiye" tezahüratında samimi anlar ortaya çıktı
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Yerel Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı Yerel Haberler
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı
Zam sonunda Meclis'e de girdi. Şimdi milletvekilleri düşünsün Gündem
Zam sonunda Meclis'e de girdi. Şimdi milletvekilleri düşünsün
Mars'ta yaşayabilecek bir bitki keşfedildi. Bilim dünyası harekete geçti Teknoloji
Mars'ta yaşayabilecek bir bitki keşfedildi. Bilim dünyası harekete geçti