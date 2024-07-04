İsmail Saymaz'dan bomba iddia: Fahrettin Koca'nın Bakanlıktan alınma sebebini açıkladı

Son dönemde kabinenin yeniden yapılandırılacağına ilişkin söylentilerin ardından, geçtiğimiz salı günü gerçekleşen ve Resmi Gazete'de duyurulan atama kararlarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevlerinden ayrıldı. Mehmet Özhaseki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık problemleri sebebiyle bakanlık görevini bıraktığını ifade etti. Öte yandan, Fahrettin Koca'nın görevden alınma sebebi kamuoyunda merak konusu oldu.



İSMAİL SAYMAZ, KOCA'NIN GÖREVDEN ALINMA SEBEBİNİ AÇIKLADI



Halk TV sunucusu İsmail Saymaz, Gündem Özel'de eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden alınma sürecini ele aldı. Saymaz'a göre, Koca'nın görevden alınmasına neden olan iki ana etken bulunmakta; bunlar Koca'nın yakın çevresiyle yaptığı görüşmeler ve AKP içindeki bazı mali çıkar çatışmaları. Saymaz, bu bilgileri Koca'nın yakın çevresinden edindiğini ifade etti.



İşte Saymaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Fahrettin Koca'nın yakınlarının bana anlattığı bir neden şu. Biri zaten şehir hastaneleri için müteahhitlere aktarılan paranın kamuda kaldığı ve yatırımların Sağlık Bakanlığı bütçesi ile yapıldığı. Bu durumun hükümet üzerinde etki sahibi müteahhitleri rahatsız ettiğini söylüyorlar.



İkinci sebep ise, Koca döneminde mülakat ile adam alınmaması. Söyleniyor ki, herkes KPSS puanı neyse onunla geldi ve dolayısıyla teşkilatlar içeriye adam sokamadı. Bunun sıfır düzeyinde olduğuna ben inanmıyorum."