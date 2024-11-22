İsmail Saymaz'ı Halk TV'nin yaktığı ortaya çıktı

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İsmail Saymaz'ı Halk TV'nin yaktığı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma açılan Gazeteci İsmail Saymaz’ı Halk TV’nin yaktığı ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasına ilişkin konuştu.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına bağlanan Saymaz, söylemediği bir ifade yüzünden soruşturma açıldığını söyledi.

"GERÇEKTE BÖYLE BİR SÖZÜM YOK"

MHP’li vekillerin altın kaçırdığı iddialarını konu alan haberler sonrası yaşanan süreci açıklayan Saymaz, "Ben, Bahçeli'ye bazı fotoğraflar gösterildi' dedim. Ancak arkadaşlarımız bunu 'Bahçeli'ye görüntüler izletilmiş' diye alt yazıya yazmış. Gerçekte böyle bir sözüm yok. Savcılık, bu yanlış alt yazıyı ve benim ekran görüntümü Fatih Altaylı'nın yazısıyla birleştirerek hakkımızda soruşturma başlattı. Bu durum trajikomik" ifadelerini kullandı.

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ALT YAZI YANLIŞ YAZILMIŞ

Saymaz’ın konuya ilişkin konuşma yaptığı program izlenildiğinde, dediği gibi Halk TV çalışanlarının hata yaptığı açıkça görülüyor. Saymaz, konuşmasında “Bahçeli'ye bazı fotoğraflar gösterildi'” derken Halk TV ekibinin “Bahçeli'ye görüntüler izletilmiş” alt yazısını yazdığı ortaya çıktı.

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