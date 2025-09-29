İsmail Saymaz’ın iddiası: AKP ve Saray’da 'Hakan Fidan' kavgası!

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Hakan Fidan’ın ‘Kaan’ açıklamasının Beştepe ve AKP’de soğuk duş etkisi yarattığını yazdı. Beştepe’ye yakın bir kaynağın bilgisini paylaşan Saymaz, “Hakan Fidan, ‘Kaan’ı planöre çevirdi! Fidan’ın Erdoğan sonrası için adaylar arasında adının anılması, aleyhinde bir kampanyayı körüklüyor olabilir” ifadelerini kullandı.

FİDAN’DAN KAAN’IN MOTORLARI DURDURULDU AÇIKLAMASI

ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yerli imkanlar ile ürettiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'a tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durdurulduğunu önceki günlerde duyurmuştu. Fidan, söz konusu motorların teslimatı için kongreden onay beklenildiğini belirterek "Lisansların çıkarılıp motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin" ifadelerini kullanmıştı.

“HAKAN FİDAN, ‘KAAN’I PLANÖRE ÇEVİRDİ!”

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Fidan’ın açıklamalarının Beştepe ve AKP’de soğuk duş etkisi yarattığını yazdı. Beştepe’ye yakın bir kaynak ile görüştüğünü aktaran Saymaz, Fidan’ın açıklamalarına çok tepkili olduğunu söyledi. Saymaz’a konuşan isim, “Hakan Fidan, ‘Kaan’ı planöre çevirdi!” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN SONRASI İÇİN ADAYLAR ARASINDA…”

Aynı kaynağın Erdoğan’ın ABD seyahatinde elde ettiği başarıya Fidan’ın sözleri ve başkaca davranışlarıyla gölge düşürüp kendisini öne çıkardığını öne sürdüğünü aktaran Saymaz,"Fidan’ın Erdoğan sonrası için adaylar arasında adının anılması, aleyhinde bir kampanyayı körüklüyor olabilir. Karşıtları Fidan’ı karalıyor da olabilir. Bu ihtimali asla dışlamıyorum” dedi.

“FİDAN KARŞITLIĞI EKSENİNDE…”

“Gerilim öyle bir hal aldı ki” diyen Saymaz, “CNNTürk’te Hande Fırat ile Melik Yiğitel’in giriştiği, Erdoğan - Trump görüşmesinden kaynaklı tartışmayı bile Fidan taraftarlığı-karşıtlığı ekseninde açıklayanlar var” şeklinde konuştu.

“EKİPLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI”

Saymaz, AKP’ye yakın bir ismin, “Bana Erdoğan sonrasına dair ekipler arasında kavga başladığını düşündürdü” diye yorum yaptığını da aktardı.