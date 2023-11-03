İsmail Yüksek en büyük hayalini açıkladı: Bağdat Caddesi'ni yakarız

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, şampiyon olmaları halinde Bağdat Caddesi'nde yaşanacak kutlamaların hayaliyle uyuduğunu söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmail Yüksek en büyük hayalini açıkladı: Bağdat Caddesi'ni yakarız

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek, en büyük hayalini açıkladı.

Candaş Tolga Işık’ın, AsistAnaliz’deki programına katılan İsmail Yüksek, şampiyonluk kutlamaları ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullanırken, Galatasaray'ın; Manchester United ve Bayern Münih maçlarındaki performanslarına dair soruyu da cevapladı.

İsmail Yüksek'in açıklamalarından derlediklerimiz:

"Benim Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Her gece şampiyon olursak taraftarlarımızla Bağdat Caddesi'nde kutlayacağımız o anı düşünüyorum. Hatta bazen takımdakilerle de konuşuyorum, abi şampiyon olursak şu Bağdat Caddesi'ni yakarız biz diyorum. O anı iple çekiyoruz.."

"Galatasaray’ı da tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi gidiyorlar. Manchester galibiyetinde geriden gelip kazanmak çok iyiydi. Bayern maçında da 70 dakika çok iyi oynadılar, hakkını verdiler.”

"Bana göre dünyanın en iyisi; futbolu bıraktığını açıklayana kadar Messi'dir. Ama bir futbolcunun örnek alması gereken kişi ise Cristiano Ronaldo'dur. Çalışma azminden dolayı. 40 yaşında adam hala gol atıyor! Geçen açıklamasını gördüm, '1000 gol barajına ulaşmak istiyorum' diye. İnanılmaz!"

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