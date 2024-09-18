İsmail Yüksek'e iki Avrupa devinden kanca. Derbide yakın takibe alacaklar

Düzenleme: Kaynak: Takvim
İsmail Yüksek'e iki Avrupa devinden kanca. Derbide yakın takibe alacaklar

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki yıldızı İsmail Yüksek'in, Roma ve Atalanta tarafından hafta sonundaki Galatasaray derbisinde izleneceği iddia edildi.

Süper Lig'in 6. haftasında kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı.

Zorlu karşılaşma öncesinde İtalya’nın iki önemli kulübünün, Sarı Lacivertlilerin yıldızı İsmail Yüksek’i izleyeceği iddia edildi.

ATALANTA VE ROMA İZLEYECEK

Yüksek’i izleyecek olan kulüplerin ise; Atalanta ve Roma olduğu, iki takımın da yetkililerinin, Yüksek’i derbide izleyeceği öne sürüldü.

1 GOL 6 ASİST YAPMIŞTI

Milli Takım forması da giyen İsmail Yüksek, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 47 maça çıkmış, bu maçlarda 1 gol 6 asist yapma başarısı göstermişti.

25 yaşındaki futbolcu, başarılı performansı sonrasında çok sayıda Avrupa takımının radarına girmişti.

Son Haberler
Portekiz’de orman yangınları: Ölü sayısı 7’ye Yükseldi
Portekiz’de orman yangınları: Ölü sayısı 7’ye Yükseldi
WhatsApp'a yeni özellik geliyor. Kimlik gizli kalacak
WhatsApp'a yeni özellik geliyor. Kimlik gizli kalacak
Katman-1 blokzincirinden dolar tabanlı stabilcoin desteği
Katman-1 blokzincirinden dolar tabanlı stabilcoin desteği
Hindistan - Çin gerginliği artıyor: Galwan Vadisi'nde kriz derinleşiyor
Hindistan - Çin gerginliği artıyor: Galwan Vadisi'nde kriz derinleşiyor
MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 paylaşımı
MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 paylaşımı