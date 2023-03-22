22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İsmailağa cemaati Nevruz kutlamayı haram ilan etti. 6 yaşında çocuğun evlendirilip yıllarca cinsel istismara uğraması il

İsmailağa cemaati Nevruz kutlamayı haram ilan etti. 6 yaşında çocuğun evlendirilip yıllarca cinsel istismara uğraması ile gündeme gelmişlerdi

6 yaşında çocuğun evlendirilip yıllarca cinsel istismara uğraması ile gündeme gelen İsmailağa cemaati Nevruz kutlamayı haram ilan etti.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 10:51
Takip Et

İsmailağa cemaati Nevruz kutlamayı haram ilan etti

İsmailağa cemaati Nevruz kutlamayı haram ilan etti. 6 yaşında çocuğun evlendirilip yıllarca cinsel istismara uğraması ile gündeme gelmişlerdi
+
Aa
-

Nevruz Bayramı. 21 Mart… Altay Türklerinin Çılgayak Bayramı, Azerbaycan Türklerinin Bozkurt Bayramı, Başkurt Türklerinin Ekin Bayramı, Gagavuzların İlk Yaz’ı, Hakas Türklerinin ise Ulu Künü.

Kadim bir bayram ve köklü bir gelenek olan, tüm medeniyetler için umudu, dirilişi ve yeniden doğuşu simgeleyen Nevruz, İsmailağa cemaatini rahatsız etti.

Cemaatin Azizan Fıkıh Medresesi’nde hocalık yapan Abdülhamit Türkeri, İsmailağa cemaatinin YouTube kanalında Nevruz ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Fıkıh hocası Türkeri, Nevruz Bayramı’nın da yılbaşı gibi haram olduğunu iddia etti.

İşte İsmailağa cemaatinin fetva hattında yayınlanan "Nevruz kutlaması"nın haram denilen Türkeri’nin “fetva” açıklaması

"YILBAŞI GİBİ HARAMDIR..."

“Hanefi mezhebine göre Nevruz’un kutlanması tıpkı yılbaşının kutlanılması gibi haramdır. Ve bir müminin de böyle bir eylem içerisine girmesi kati surette caiz değildir. Çünkü Nevruz Bayramı Mecusilerin bir bayramı olup, Allah resulü döneminde de kutlanılan bir bayram idi. 

Ve Allah resulü Medine'ye gittikleri dönemde bir kalabalık bir ses duyduğu zaman da ‘bu ses ne’ dedi vakitte dediler ki ‘Allah'ın resulü bu Nevruz Bayramı’. Allah resulü buyurdu ki ‘Allah teala size Nevruz ve Mihrican’dan daha hayırlı iki bayram verdi. O da nedir? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'dır’. 

Bundan dolayı bir müminin, Ramazan ve Kurban dışında başka herhangi bir günü bayram olarak adletmesi, ona bayram olarak tazim göstermesi, ona en ufak bir şekilde kutlama günü olarak itibar etmesi Allah muhafaza son derece tehlikelidir”

Öte yandan Türkiye'yi sarsan Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 'evlendirmesi' skandalına ilişkin dava 27 Şubat'ta görülecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
2
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
3
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
5
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
6
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
7
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Emekli ikramiyesinde sürpriz toplantı
﻿Emekli ikramiyesinde sürpriz toplantı
﻿Emekli ikramiyesinde sürpriz toplantı
﻿Duygusal afet ile baş etmenin yolları
﻿Duygusal afet ile baş etmenin yolları
﻿Duygusal afet ile baş etmenin yolları
﻿İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı
﻿İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı
﻿İsrail’den Suriye’ye yeni hava saldırısı
﻿Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
﻿Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
﻿Sinop’ta 62,5 litre ev yapımı alkol ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.