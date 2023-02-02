2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İsmailağa Cemaati uçakta namaz kaldı 

İsmailağa Cemaati'ne yakın oldukları öne sürülen kişiler, uçakta seyir halindeyken namaz kıldı. O anlara dair görüntüler de "İman varsa imkan da vardır" cümlesiyle sosyal medyadan paylaşıldı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:21
Takip Et

İsmailağa Cemaati uçakta namaz kaldı 

İsmailağa Cemaati uçakta namaz kaldı 
+
Aa
-

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, sosyal medya uygulaması TİkTok'ta paylaşılıp gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi. 

Son olarak yayınlanan bir videoda, İsmailağa Cemaati'ne yakın oldukları öne sürülen kişilerin uçakta namaz kıldığı görüldü.

"İMAN VARSA İMKAN DA VARDIR"

Havada uçuş gerçekleştiren uçakta namaz kılan kişiler, söz konusu videoyu "İman varsa imkan da vardır" sözüyle paylaştı.

Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları video için "Bu namaz kabul olur mu?" şeklinde yorumlar yaptı.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

fatsalı
2.02.2023 17:26
dikkat edin gavur uçağında namaz kılıyorsunuz  
 
C.D
2.02.2023 17:26
Yazıklar olsun Müslümanlığı rezil ettiniz şovmenler  
 
Uçamayan ördek
2.02.2023 17:23
Reklam ve abartı kokuyor. Ben otobüs yolculuğunda hareket halinde oturduğum yerde çok namaz kıldım. Bunları biraz gösterişe girmiş.  
 
TÜM YORUMLAR (28)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
6
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
7
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Somali'de idam hükmü verilen 4 askerin cezası infaz edildi
﻿Somali'de idam hükmü verilen 4 askerin cezası infaz edildi
﻿Somali'de idam hükmü verilen 4 askerin cezası infaz edildi
﻿Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
﻿Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
﻿Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
﻿Motosikletlinin ölümüne sebep olan kaza kamerada
﻿Motosikletlinin ölümüne sebep olan kaza kamerada
﻿Motosikletlinin ölümüne sebep olan kaza kamerada
﻿AVM'de dehşet! Ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu
﻿AVM'de dehşet! Ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu
﻿AVM'de dehşet! Ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.