İsmailağa Cemaati uçakta namaz kaldı 

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, sosyal medya uygulaması TİkTok'ta paylaşılıp gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak yayınlanan bir videoda, İsmailağa Cemaati'ne yakın oldukları öne sürülen kişilerin uçakta namaz kıldığı görüldü.

"İMAN VARSA İMKAN DA VARDIR"

Havada uçuş gerçekleştiren uçakta namaz kılan kişiler, söz konusu videoyu "İman varsa imkan da vardır" sözüyle paylaştı.

Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları video için "Bu namaz kabul olur mu?" şeklinde yorumlar yaptı.