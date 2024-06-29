İsmailağa cemaatine üye olmayı akıl edemeyen 256 kaçak Kırklareli’nde yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
İsmailağa cemaatine üye olmayı akıl edemeyen 256 kaçak Kırklareli’nde yakalandı

256 kaçağın Kırklareli’nde yakalanması Fatih Ergin’in yazısını gündeme getirdi. Bu olay sonrasında, “İsmailağa cemaatine üye olmayı akıl edemeyen 256 kaçak Kırklareli’nde yakalandı. Ülkeye girişi önlenmeyenlerin çıkışı gururla önlendi” sözleri akıllara geldi.

Kırklareli'nde gerçekleştirilen bir operasyonda, yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 265 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda bu kişiler tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlanan 10 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili 6 araç da emniyet güçleri tarafından el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi ve bunlardan 7'si mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FATİH ERGİN’İN YAZISI AKILLARA GELDİ

Yeniçağ yazarı Fatih Ergin, “İsmailağa Cemaati kaçak istilacılara ‘İzin” alıyor!” başlıklı yazısında şu sözlerle İsmailağa’nın ithal kaçak müritlerini yazmıştı:

“Tıpkı Mekke Nur Cami’ndekiler gibi Kocaeli Başiskele’deki dergahta bulunan Suriyeliler de kaçak. Ancak aldığım yeni bilgilere göre, İsmailağa’nın kaçak işlerinin çok daha ileri boyutta olduğunu öğrendim.

Meğer ithal müritlerini sürekli kaçak tutmuyorlarmış!”

FATİH ERGİN'İN YAZISINI OKUMAK İÇİN RESME TIKLAYABİLİRSİNİZ

İsmailağa Cemaati kaçak istilacılara “İzin” alıyor!

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İsmailağa Cemaati kaçak istilacılara “İzin” alıyor!
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