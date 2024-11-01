İsmailağa yurdunda çocuklara şiddet: Delilleri yok ettiler

Ankara’nın Sincan ilçesinde hizmet veren İsmailağa tarikatına bağlı Suffe Derneği isimli tarikat yurdunda, dini eğitim alan 20 çocuğun 'eğitmenler' tarafından defalarca darp edildiği ve olayın yurt yönetimi tarafından örtbas edildiği belirlendi.

"NAMAZA BİZİ DÖVEREK UYANDIRIYORDU"

Sözcü’den Hazar Dost’un haberine göre, kursta eğitmen olarak görev yapan M.A.’nın ders alanında birden fazla çocuğu darp ettiği kamera kayıtları ortaya çıktı.

Şiddet gören çocuklardan biri, yaşadıklarını, “Sabah namazında odamıza gelip, bizi döverek uyandırıyordu. Yöneticilere söylediğimiz zaman ‘O sizin hocanız, olabilir böyle şeyler’ yanıtını alıyorduk” ifadeleriyle anlattı.

"DÜZGÜN YE ŞEREFSİZ"

Ailesinin de yurt yönetimini desteklemesi sebebiyle bir yıl boyunca zor koşullarda yurtta kalmak zorunda kalan A.A ise, yurda gelen bağışların da bu hocalar tarafından alıkonulduğunu ifade etti.

A.A, “Din üzerinden para kazanıyorlardı” ifadelerini kullandı. Haftanın 3-4 günü yurtta kalan tüm çocukların dayak yediğini ifade eden A.A., birçok çocuğun korkması sebebiyle olayları ailesine anlatamadığını söyledi.

Yurtta iki sene kalan 16 yaşındaki B.A da M.A’nın herhangi bir olay olmadan bile şiddet uyguladığını anlatırken “Yemekhanede yemek yerken gelip ‘Düzgün ye şerefsiz’ diyerek dövmeye başladı” ifadelerini kullandı.“İt muamelesi görüyorduk” diyen B.A, yaşadığı şiddet olaylarını kameradan izlediğini fakat sonrasında görüntülerin silindiğini söyledi.