Utanç davası başladı. ‘Çocuklarımızı koruyacağız'

6 yaşında zorla evlendirilmesi ve istismara uğramaya yönelik İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin ilk duruşması başladı.

Davanın takibi için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadınlar Birlikte Güçlü, Sol Femisint Hareket, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ve EMEP’li kadınlar adliye önünde bekliyor. Duruşmada H.K.G’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatma Gümüşel ve tarikat üyesi Kadir İstekli sanık olarak hakim karşısına çıkacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çok sayıda baro, kadın ve çocuk hakları örgütleri ve siyasi partiler ve çok sayıda avukat da duruşmayı takip ediyor.

TİP MİLLETVEKİLİ SERA KADIGİL: ŞEREFSİZLER YARGILANACAK BUGÜN

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil Kartal Adliyesi’nde yaptığı açıklamada "Bir kız çocuğu ailesi olacak insanların zoruyla seks kölesi haline geldi. Ve bu 20 sene boyunca sürdü. Ne zamanki bu kız çocğu kendini yeterince güçlü hissetti ne zaman gitti şikayetçi oldu biz o zamana öğrendik demek çık isterdim ama biz o zaman da öğrenemedik. Aile Bakanlığı öğrenci aradan iki sene geçti, ancak onurlu bir gazeteci bunları yazacak cesareti bulduğu zmana biz bunları öğrendik. Hala içerde Aile Bakanlığı’nın talebiyle görülecek duruşmaya girememeğiz. Sebep gizlilik kararı geldi. Neymiş mağdurun psikolojisi bozuluyormuş. Mağdurun psikolojisini bozan şerefsizler yargılanacak bugün.” dedi.

KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adliye önünde Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında zorla evlendirilmesi ve istismara uğramasını protesto ederek basın açıklaması yaptı.

Konu hakkında söz alan Avukat Suzan Şahin “Altı yaşında küçük bir çocuk aile rızasıyla evlendiriliyor. Altı yaşındaki çocuğun vücudu 14 yaşında kadar yapılan taciz sonucu iflas ediyor. Sağlık Bakanı nerede. Aynı çocuk çocuk yaşında 17 yaşında doğum yapıyor. Adalet Bakanı yok Aile Bakanı yok. Altı yaşındaki çocuk zorunlu eğitim almak zorunda okula gitmedi diye sorgulayan da yok.

Adaletten asla vazgeçmeyeceğiz çocuklarımıza yapılan taciz ve tecavüz bitene kadar devam edeceğiz.” dedi.

GERİCİLER KARTAL ADLİYESİ’NDE

6 yaşındaki kızını tecavüze kendi elleriyle götüren Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in müritleri ve destekçi gericiler Kartal Adliyesi önünde toplandı. Gericiler yaşananların gerçek olmadığını savundu.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 2004 yılında henüz 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yi kendisinden 23 yaş büyük tarikat üyesi Kadir İstekli’yle zorla evlendirdi. Küçük kız yıllarca cinsel istismara maruz kaldı.

SANIK ANNE VE BABA

H.K.G’ye yönelik cinsel istismara ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Saat 10:00’daki duruşmada “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından hapsi istenen baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli sanık olarak hâkim karşısına çıkacak. Duruşmada üç sanığın savunması alınacak.

RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞU YÖNÜNDE MÜTALAA

Duruşma öncesi yeni gelişme de yaşandı. Adli Tıp Kurumu, H.K.G’nin yaşadığı olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu tespit etti. Mahkeme, dava sürecinde mağdurenin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vermişti. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen H.K.G. uzman hekimler tarafından muayene edildi. Bu inceleme sonucunda hazırlanan 25 Ocak 2023 tarihli rapor, mahkemeye gönderildi. Raporda, cinsel istismar olayından dolayı mağdurenin ruh sağlığının bozulduğu yönünde mütalaa verildi. Kararın sonuç bölümünde, şöyle denildi: “Yukarıdaki tıbbi belgeler ve dava dosyasının tetkikinde elde edilen ve adli psikiyatriyi ilgilendiren hususların değerlendirilmesinde; (…) mağduru bulunduğu olaydan kaynaklanmış ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olan travma sonrası stres bozukluğu denilen psikiyatrik bozukluğun tespit edildiği, bu duruma göre H.K.G’nin mağduru bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu oy birliği ile mütalaa olunur.”

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeye dilekçe vererek, davada gizlilik kararı alınarak duruşmaların basına kapalı yapılmasını ve davaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Mahkemenin, duruşmada ilk olarak bu talebi ele alması bekleniyor. Eğer gizlilik kararı konulursa duruşmaya yalnızca sanık, mağdure ve taraf avukatları katılacak.

2004 YILINDA BAŞLADI

Türkiye’yi sarsan cinsel istismar skandalı 2004’te başladı. O dönem 6 yaşında olan H.K.G., babası tarafından Kadir İstekli (29)ile “imam nikahı”yla evlendirildi. H.K.G.’ye bir gün sonra babası tarafından gönderildiği ve İstekli’nin evinde cinsel istismar başladı. İstekli ona bunun bir oyun olduğunu söylüyordu.

14 YAŞINDA İSTİSMARI DOKTORLAR ANLADI

Yıllar sonra H.K.G. ifadesinde şunları söyledi: “Ben ağladım. Kadir evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. ‘Sen benim karımsın, ben senin kocanım’ dedi. ‘Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez’ dedi. Annem ile babam Kadir’e ‘Damadım’ diyordu.”

İddialara göre; ilk zamanlarda annesi karşı çıkmıştı. Ancak babası anne evde olmadığı günlerde H.K.G.’yi İstekli’nin dairesine gönderiyordu. H.K.G. 13 yaşındayken nişan, 14 yaşındayken düğün yapıldı. Düğünden sonra İstekli ile H.K.G. aynı evde yaşamaya başladı. Düğünden 4 ay sonra, annesi kızı âdet düzensizliği üzerine hastaneye götürdü. Doktor çocuğa istismarı hemen anladı ve polise haber verdi. Savcılık soruşturma başlattı. H.K.G’nin ailesi, çocuğun 17 yaşında olduğunu iddia etti. Soruşturma kapsamında istenen kemik testine H.K.G. yerine 21 yaşındaki bir tarikat üyesi kadın sokuldu. Bu nedenle H.G.K’nin kemik yaşı 21 çıktı. Savcılık, bu nedenle 2012 yılında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

H.K.G., 17 yaşına geldiğinde anne oldu. Bir gün radyo programında evlendirilen küçük kız çocukları hakkındaki bir programı dinledi.

Artık yaşadıklarının bir oyun olmadığını öğrendi. 18 yaşına geldiğinde resmi nikâh kıyıldı. Gizlice kullandığı sosyal medya hesabından tanıştığı bir kadına yaşadıklarını anlattı. Bu kadın ona, kocasıyla konuşmasını kaydetmesini ve şikâyetçi olmasını söyledi. 2020 yılında H.G.K, yargıya başvurdu. İfadesi alınan H.K.G. dosyaya İstekli’yle yaptığı konuşma kayıtlarını delil olarak sundu.

6 YAŞINDA NİKÂH

İddianameye giren ses kaydı dökümünde H.K.G’nin “6 yaşında nikâhımız kıyılmasaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi. Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı” dediği İstekli’nin ise “Yanlış bir şey. Ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim. Evlendiririm? Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim? Etmem” diyerek cinsel istismarı kabul ettiği yer aldı. Soruşturma savcısı, Yusuf Ziya Gümüşel, Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında iddianame düzenledi. Kadir İstekli hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” 67 yıl 10 aya kadar, Gümüşel çifti hakkında ise “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 ay hapis istendi. Baba Gümüşel ve İstekli tutuklandı.