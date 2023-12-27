İsmet İnönü'nün ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

Cumhuriyetimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı ve Türkiye’nin de 2. Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü vefatının 50 yılında anılırken ölmeden önce ailesine neler söylediği ortaya çıktı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanan bir yazıya göre İsmet İnönü;

17 Aralık 1973 tarihinde bir rahatsızlık geçirir ve dokuz gün boyunca hayatta kalma mücadelesi verir.

25 Aralık tarihinde öğle vakitlerinden sonra rahatsızlığı artan İnönü, son anlarında kızı Özden İnönü, doktoru ve hemşiresi ile bir odada bulunmaktadır.

Kendisine bağlanan kalp ölçüm cihazı bir anda düz çizgi halini alır ve İnönü nefes alamaz duruma gelir.

Yanında bulunan doktor ve hemşiresi merhum Cumhurbaşkanına ilk müdahaleyi yapar ve İnönü bu müdahalenin ardında hayata döndürüldü.

Hayata dönen Cumhurbaşkanı İnönü’nün yanına aile bireyleri gelir, o sırada merhum Cumhurbaşkanı İnönü aile bireylerine bakar ve ölmeden önce şu sözler dökülür dudaklarından, “Hayrola! Niçin geldiniz? Ne var?”…

Bu sözlerinden sonra aile bireyleri İnönü’ye bir vasiyetinin olup olmadığını sorar. İnönü ise bu soruya gülümseyerek bakış atar ve orada hayata gözlerini yumar.

İnönü’nün hayatını kaybetmesinden sonra eşi Mevhibe İnönü fenalık geçirir. O sırada İnönü’nün başında Kur-an okunur ve Mevhibe hanım da “Paşacığım, canım Paşacığım” der.

İstiklal Savaşımızın Garp Cephesi Komutanı, Lozan kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 25 Aralık 1973 yılında saat 16.10’da Ankara’da hayata gözlerini yummuştur.