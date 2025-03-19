İsmini bile koymamışlardı: 2 günlük bebeğin şüpheli ölümü bir ili ayağa kaldırdı!

Bursa'da 2 gün önce doğum yapan anne, 4 saat önce yeni doğan oğlu ile birlikte taburcu oldu. Eve geldikten sonra emzirdiği bebeğini uyutan kadın, bir süre sonra kontrol ettiği bebeğinin fenalaştığını fark edince 112 ekiplerini aradı. Ambulansta müdahale edilen minik bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da yaşayan Ahmet-Fatma Hamidov çiftinin 2 gün önce Bursa Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekleri 4 saat önce hastaneden taburcu oldu. Çift hastaneden çıktıktan sonra 2 günlük bebekleriyle Osmangazi ilçesi Altonova Mahallesi'ndeki evlerine geldi.

Bebeğini emzirdikten sonra beşiğine koyan anne bir süre dinlendikten sonra minik bebeği kontrol ettiğinde fenalaştığını fark etti. 112 ekiplerine bilgi veren kadının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik, Bursa Adli Tıp Morguna sevk edildi.

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"İSMİNİ BİLE KOYMADIK"

Çocuğunun öldüğünü öğrenen acılı baba, "2 gün önce eşim Bursa Şehir Hastanesi'nde doğum yaptı. 4 saat önce de taburcu olduk. Sonra eve geldik. Eşim bebeği emzirdikten sonra yatağına bıraktı. Annem bir süre sonra çocuğu kontrol ettiğinde renginde farklılık olduğunu fark etti. Ekiplere haber verdiler. Sağlık ekipleri geldiklerinde müdahale ettiler ama kurtaramadılar. Ben çocuğumun neden öldüğünü bilmek istiyorum. Daha ismini bile koymamıştık. Evraklarını alıp sabah kaymakamlığa gidecektim" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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