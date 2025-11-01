New Jersey William Paterson Üniversitesi'nden Dr. Jennifer Di Noia'nın liderliğinde yürütülen ve besin yoğunluğunu inceleyen kapsamlı bir bilimsel çalışma, "dünyanın en sağlıklı sebzesi" unvanını kazanan bitkiyi ortaya çıkardı: Su Teresi (Watercress).

Yapılan analizlerde 41 farklı meyve ve sebze değerlendirildi ve Su Teresi, günlük temel besin maddesi ihtiyaçlarını karşılama oranına göre 100 üzerinden tam puan alarak listenin tartışmasız lideri oldu.

ISPANAĞI VE LAHANAYI GERİDE BIRAKTI

Dr. Di Noia'nın araştırmasına göre Su Teresi, geleneksel olarak sağlıklı bilinen pek çok sebzeyi geride bıraktı. Ispanak 86.43 puan alırken, lahana 91.99 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu sonuç, Su Teresi'nin düşük kalorili olmasına rağmen, birim enerji başına sağladığı vitamin ve mineral miktarının ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Araştırmayı yürüten Dr. Jennifer Di Noia, bulguların önemini "Güçlü meyve ve sebzeler, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar ile bazı kanserler dahil olmak üzere kronik hastalık riskinin azalmasıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir" ifadeleriyle dile getirdi.

KALSİYUM, POTASYUM VE DEMİR İÇERİĞİYLE ÖNE ÇIKTI

Su Teresi, içerdiği zengin minerallerle dikkat çekti. Bilimsel veriler, bu yeşil yapraklı bitkinin, özellikle kemik sağlığı için hayati önem taşıyan yüksek miktarda Kalsiyum barındırdığını gösterdi. Aynı zamanda, kan basıncının düzenlenmesinde rol oynayan Potasyum ve kırmızı kan hücresi üretimine destek veren Demir açısından da zengin bir kaynak olduğu belirlendi. Hatta yapılan bazı karşılaştırmalı analizler, Su Teresi'nin ıspanaktan 10 kat daha fazla fayda sağladığını ifade etti.

KANSER VE KALP HASTALIKLARINA KARŞI KALKAN

Uzmanlar, Su Teresi'nin yüksek antioksidan içeriğine de vurgu yaptı. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden onkoloji profesörü Dr. Jed Fahey, Su Teresi'nin glukozinolatlar gibi kanser önleyici bileşikler içerdiğini ve bu bileşiklerin hücre hasarını önlemede etkili olduğunu kaydetti.

Buna ek olarak, Su Teresi'nin C ve K vitaminleri açısından da üstün olduğu tespit edildi. Dr. Fahey, bitkinin içerdiği antioksidanların serbest radikallere karşı savaşarak DNA hasarını azalttığını ve böylece kalp hastalığı riskini düşürdüğünü ifade etti.