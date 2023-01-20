Zehirliyor. Ispanağı sakın böyle yemeyin

Yeşil sebzelerin tekrar ısıtılması hem vitaminlerini öldürüyor hem de zehir saçmasına neden olabiliyor. Yeşil sebzelerden olan ıspanak özellikle yeniden ısıtıldığında zehirlenmelere neden oluyor.

Ispanağın yanlış tüketimi bazı sağlık sorunlarına neden olduğu vurgulandı. Nitrat bakımından zengin olan bu sebze tekrar ısıtılınca içerisindeki nitrat, yüksek ısıya maruz kaldığı için sağlığa çok zararlı olan nitrite dönüşebileceği bildirildi. Nitritin fazla tüketimi sağlığa ciddi zararlar verir ve besin zehirlenmesine neden olacağı vurgulandı.

ISPANAK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

-Bulantı

-Mide krampları

-Ateş

-Bulanık görme

-Halsizlik

-Baş ağrısı

-Bazı durumlarda kanlı ishal görülebilir.

ISPANAK NASIL TÜKETİLMELİ?

-Ispanağı ayıklarken hasarlı yaprakları kullanmayın.

-Yabani otları temizleyin.

-Tükettikten sonra buzdolabına kaldırın ve tekrar ısıtmayın.