İspanya Arda Güler'i konuşuyor! "Lider"

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile Meksika takımı Pachuca karşılaştı. Bank of America Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan maçta Brezilyalı hakem Ramon Abatti düdük çaldı. Ramon Abatti'nin yardımcılıklarını Danilo Ricardo ve Rafael Alves yaptı.

ARDA GÜLER AĞLARI HAVALANDIRDI

Real Madrid maçın henüz 7'nci dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı. Pachuca ise henüz puanla tanışamadı.

Bu mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Jude Bellingham, 43. dakikada Arda Güler ve 70. dakikada Federico Valverde kaydetti. Pachuca'nın tek golü 80. dakikada Elias Montiel'den geldi.

MAÇ SONRASI GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Maçtan sonra konuşan Arda Güler "Xabi Alonso geldiğinden beri kendimi daha önemli hissediyorum çünkü benimle sürekli konuşuyor. Beni bir orta saha oyuncusu olarak görüyor ve bu benim için daha iyi” yorumunu yaptı. Genç oyuncu takımdan ayrılmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise “Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid’e odaklandım” ifadelerini kullandı.

"XABI ALONSO LİDERLİĞİ VERDİ"

Marca, Xabi Alonso’nun Arda Güler’e liderlik görevi vermesine değinirken şu ifadeleri kullandı; "Real Madrid, Pachuca karşısında 10 kişiyle oynarken Al Hilal karşısında 11 kişiyle oynadığından daha iyi bir performans sergiledi. Genç bir takım olmasına rağmen, Real Madrid, önemli kararlar alan Xabi Alonso'nun yönetiminde istikrarlı adımlar atıyor. Bu kararların biri de Arda Güler'e liderlik görevini vermek."

"TEMEL OYUNCU"

Mundo Deportivo ise maç sonu değerlendirmesinde Arda Güler’in ‘Temel oyuncu’ ifadesini kullanırken, "Xabi Alonso, Al-Hilal maçındaki performansını ödüllendirerek Arda Güler'i ilk on birde oynattı ve Türk oyuncu onu hayal kırıklığına uğratmadı. Attığı golle skoru 2-0 yaptı." sözlerine yer verdi.