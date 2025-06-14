İspanya turist belasına sert tedbir getiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya turist belasına sert tedbir getiriyor

İspanya'da konut krizi derinleşirken, hükümet Airbnb ve kısa süreli kiralamalara karşı sert önlemler alıyor.

İspanya Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, ülkesinin bu yıl 100 milyon turisti ağırlayabileceğini ancak bu durumun vatandaşlar üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Bakan, turizmin ülke ekonomisine katkı sağladığını fakat konut piyasasındaki dengesizliğin acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl 94 milyon yabancı ziyaretçiyle rekor kıran İspanya, Banka'nın verilerine göre yüzde 3,2 büyüyerek gelişmiş ülkeler arasında en yüksek büyümeyi kaydetti. 2025 için öngörülen büyüme ise yüzde 2,4.

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Ancak Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerdeki kısa süreli kiralamalar, kiraların artmasına ve barınma krizine yol açtı. Bu sebeple düzenlenen protestolarda on binlerce kişi hükümeti daha güçlü adımlar atmaya çağırdı. Göstericiler “Mahallemizden Airbnb’yi çıkarın” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

İspanya hükümeti, yasa dışı olduğu belirtilen 66 bin tatil kiralamasını durdurma kararı aldı. Airbnb ise bu karara itiraz etti. Bakan Cuerpo, “49 milyonluk bir ülkeyiz ve bu sayıların getirdiği baskıyı artık görmezden gelemeyiz” dedi.

Konut sıkıntısının 450 bin birimi bulduğunu belirten Cuerpo, sosyal konut inşaatının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

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