Çamaşır kurutma makinesi bomba gibi patladı. Son anda ölümden döndü

İspanya'da çamaşırhanede korkutan patlama. İspanya'da bir çamaşır kurutma makinesi patladı. Kurutma makinesi çalışırken elinde çantayla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan 7 saniyeyle ölümden kurtuldu.
İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır kurutma makinelerinden birinde patlama meydana geldi. Patlamadan 7 saniye önce çantasıyla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın çamaşırhaneden çıkmasının ardından makinelerden birinin kapağının açıldığı, birkaç giysinin yere düştüğü ve ardından patlama meydana geldiği görüldü.(İHA)