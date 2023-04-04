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Çamaşır kurutma makinesi bomba gibi patladı. Son anda ölümden döndü

İspanya'da bir çamaşırhanedeki çamaşır kurutma makinesi patladı. Patlamadan 7 saniye önce çamaşıhaneden çıkan biri kişi ölümden döndü

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:16
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İspanya'da Çamaşır makinesi bomba gibi patladı. Son anda ölümden döndü

Çamaşır kurutma makinesi bomba gibi patladı. Son anda ölümden döndü
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İspanya'da çamaşırhanede korkutan patlama. İspanya'da bir çamaşır kurutma makinesi patladı. Kurutma makinesi çalışırken elinde çantayla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan 7 saniyeyle ölümden kurtuldu.
İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır kurutma makinelerinden birinde patlama meydana geldi. Patlamadan 7 saniye önce çantasıyla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın çamaşırhaneden çıkmasının ardından makinelerden birinin kapağının açıldığı, birkaç giysinin yere düştüğü ve ardından patlama meydana geldiği görüldü.(İHA)

 

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