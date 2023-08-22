İspanya'da çılgın maç. Birbirlerine gol atmaya doyamadılar

İspanya La Liga'da Alaves ile Sevilla arasındaki maçı izleyenler gole doydu.

İspanya'da çılgın maç. Birbirlerine gol atmaya doyamadılar

İspanya La Liga'daki ikinci hafta maçında Alaves ile Sevilla birbirlerine gol yağdırdı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Rioja Alaves'i öne geçirdi.

Sevilla, 15. dakikada Abqar'ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. 41. dakikada da Lamela ile 2-1 öne geçti.

Ardından 44. dakikada Duarte ile öne geçen Alaves, ikinci yarıya da fırtına gibi girdi. Ev sahibi takım 54 ve 59. dakikalarda Kike'nin golleriyle durumu 4-2 yaptı.

Maçın bu skorla bitmesi beklenirken 90+7'de Mir takımının 3. golünü attı.

Alaves, güçlü rakibini 4-3 yenmeyi başardı.

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