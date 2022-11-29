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İspanya'da enflasyon üst üste dördüncü ayda da geriledi

İspanya'da tüketici enflasyonu üst üste dördüncü ayda da gerileyerek yüzde 6.8 oldu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:28
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İspanya'da enflasyon üst üste dördüncü ayda da geriledi

İspanya'da enflasyon üst üste dördüncü ayda da geriledi
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İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, ülkede ocak ayındaki yüzde 6.1'lik enflasyondan sonra yılın en düşük rakamı yüzde 6.8 ile kasımda gerçekleşti.

Ülkede fiyatlardaki artış, temmuzda yüzde 10.8 ile son 38 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Enflasyon, kasım ile birlikte düşüşünü art arda 4. aya taşıdı.

Kasımda TÜFE'deki yavaşlamanın başlıca nedeni, akaryakıt ve elektrik fiyatlarındaki düşüş olarak gösterilirken, kışlık giyim ve ayakkabı fiyatlarının Kasım 2021'e göre daha az artış göstermesi de diğer bir etken oldu.

2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 2.9 
Çekirdek enflasyonun ise kasımda bir önceki aya göre hafif artarak 1993 yılından bu yana en yüksek değer olan yüzde 6.3'e çıktığı bildirildi.

Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, İspanya'nın AB'de en hızlı enflasyon düşüşü yaşanan ülkelerden biri olduğunu belirterek, alınan önlemlerin olumlu etkilerinin görüldüğünü ifade etti.

Sol koalisyon hükümeti, enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7.8, 2023'te de yüzde 2.9 olacağı tahmininde bulunuyor. (AA)

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