İspanya'da halk sokağa döküldü: Protestocular istifa istiyor

Valencia şehrinde, on binlerce insan, geçtiğimiz hafta yaşanan büyük sel felaketinin ardından yerel hükümetin kriz yönetimini protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestocular, başkent Valencia'nın merkezine yürüyerek, "Cinayetçiler!" diye bağırdılar ve "Ellerimiz çamurla kirli, sizinkilerse kanla" yazılı pankartlar taşıdılar. Bazı göstericiler, protesto amaçlı çamurlu botlarını belediye binasının önüne attılar. Valencia bölgesinde meydana gelen felakette, 220'den fazla insan hayatını kaybetmiş ve onlarca kişi hala kayıp.

Protestoların Arka Planı

Gösterilere, Accio Cultural del Pais Valenciano adlı kültürel bir dernek de dahil olmak üzere yaklaşık 30 grup öncülük etti. Dernek başkanı Anna Oliver, bu felakete maruz kalan insanlar adına büyük bir öfke ve isyan duygusunu dile getirdi. Bölgesel hükümetin verdiği bilgilere göre, yaklaşık 130.000 kişi protestoya katıldı. Göstericiler, "bu kötü yönetimi" kınayarak, yerel hükümetin daha erken bir müdahale yapması gerektiğini belirttiler.

Bölge sakinleri, yerel hükümeti, felaketin büyümeden önce uyarı yapmamakla suçladılar. Ekim sonunda, doğu ve güney İspanya’yı etkisi altına alan şiddetli yağmurlar, birçok yolun sel sularıyla dolmasına ve araçların sürüklenmesine yol açtı. Birçok kasaba ve köy, ani su baskınlarından büyük zarar gördü. Yağmurun, bazı bölgelerde bir yıl boyunca beklenen miktarın üzerinde düşmesi, bu felaketi daha da yıkıcı hale getirdi.

Bölgesel Hükümetin Yanıtı ve Tepkiler

Bölge Başkanı Carlos Mazon, felaketin başlangıcında erken uyarılar almadıkları gerekçesiyle, daha erken bir alarm verilmesi mümkün olmadığını belirtti. Ancak son günlerde, Mazon’un, felaketin zirveye ulaşmasından saatler sonra ancak ulaşılabildiği ortaya çıktı. Mazon, geçen yıl göreve gelmiş ve şu an sağcı halkçı parti PP ile sağ popülist Vox’un oluşturduğu koalisyonun lideri.

Bölgede protestolar sadece halkla sınırlı kalmadı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Kral Felipe VI. de felaketten etkilenen bölgeyi ziyaret etti. Kral ve Kraliçe Letizia, Paiporta'da halkın tepkisini açıkça gördü; burada, kendilerine çamur atıldı ve küfürler edildi. Ancak İspanya Kraliyet Sarayı, Kral Felipe’nin bu hafta yeniden Valencia’yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Yardım ve Kurtarma Çalışmaları

Felaketin ardından, 80 civarındaki kasaba ve köyde yoğun kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki dağlık alanlarda, yıkılan binalar ve hala ulaşılamayan yollar yüzünden askeri ve polis güçlerinin devriye gezdiği bildiriliyor. Şu an için, 8.500 asker ve 10.000 polis memuru görev yapıyor. Şehirdeki çoğu bina, ev eşyaları ve araç enkazlarıyla tıkalı.

Ayrıca, İspanya hükümeti felaketten zarar görenler için 10,6 milyar euroluk dev bir yardım paketi açıkladı. Başbakan Sanchez, bunun sadece birinci aşama olduğunu belirterek, daha fazla yardım ve garanti planlarının da devreye sokulacağını ifade etti. Yardımlar, evler ve işletmeler için finansal destek sağlamayı hedefliyor.

Valencia’daki büyük felaket ve hükümetin bu felakete karşı yetersiz müdahalesi, halkın hükümete duyduğu güveni sarsmış durumda. Protestolar, sadece yerel değil, ulusal ölçekte de geniş bir etki alanı yaratmış, bölgedeki diğer halk kesimlerinin de sesini duyurmasına olanak sağlamıştır. Valencia, bu yıkıcı felaketten kurtulmaya çalışırken, İspanya’nın liderlerinin nasıl bir yönetim sergileyeceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.