İspanya'da hava yolu şirketlerine tarihi ceza

İspanyol hükümeti, "sen misin tüketici hakları yasasını ihlal edersi" dedi hava yolu şirketlerine ceza yağdırdı. Yasalara aykırı uygulamalar yaptığı iddiasıyla düşük maliyetli 5 hava yolu şirketini 179 milyon euroluk tarihi cezaya imza attı. İspanya'da hükümetin verdiği bu ceza ülke tarihini en yüksek tükeciti koruma cezası olarak kayıtlara geçti..,

RYANAIR'A EN BÜYÜK CEZA

İspanyol hükümetinin verdiği en büyük cezayı İrlanda'nın dünya sıralamasındaki ikinci havayolu olan Ryanair'e kesildi. Ceza miktarı 107,7 milyon euro alarak açıklandı. Ryanair'in ardından



Vueling hava yollarına 39,3 milyon euro, Easyjet'e 29,1 milyon euro, Norwegian hava yollarına 1,6 milyon euro ve Volotea 1,2 milyon euro ceza kesildi.

İspanyol tüketici koruma makamlarının belirlediği ihlaller arasında şunlar yer aldı:

****Kabin bagajı için ekstra ücret talep edilmesi,

****Çocuklar, refakatçi gerektiren kişiler ve bağımlı bireyler için koltuk seçimi ücretleri,

***İspanyol havalimanlarında nakit ödeme kabul edilmemesi,

***Havalimanında biniş kartı yazdırma hizmeti için yüksek ücretler,

***Web sitelerinde şeffaf olmayan fiyatlandırma ve yanıltıcı bilgi verilmesi.

Dünyanın 2'nci hava yolu olan Ryanair'ahavalimanında bilet yazdırma işlemleri için aşırı ücret talep etmesiyle gündeme geldi. Hava yolu şirketleri iki ay içinde itiraz etme hakları var. İtiraz edilmediği halde cezalar kesinleşecek. İspanya'nın verdiği bu kararın Avrupa ülkeliri için de emsal teşkil edebileceği kaydediliyor.