İspanya’da hükümete İsrail çağrısı

Sosyal medya platformu X'te paylaşımda bulunan Montero, İsrail ordusunun Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu öne sürülen Fuad Şükür'ü hedef almasını eleştirerek, "Avrupa'nın bu soykırımlara ortak olmayı bırakması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Montero, İsrail'e yönelik silah ambargosu uygulanmasını ve İspanyol sularında bulunan, İsrail güçlerine yakıt taşıyan geminin el konularak İsrail'e ulaşmasının engellenmesini talep etti.

Öte yandan, İsrail güçleri, dün Lübnan'ın Beyrut kentinin güneyindeki Huhreyk Mahallesi'ndeki bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 68 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail basını, saldırının Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ü hedef aldığını ileri sürdü.