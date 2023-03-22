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İspanya’da hükümeti düşürmek için sunulan gensoru reddedildi

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin, sol koalisyon hükümetini düşürmek için sunduğu gensoru meclisteki oylama sonrasında reddedildi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:00
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İspanya’da hükümeti düşürmek için sunulan gensoruya red

İspanya’da hükümeti düşürmek için sunulan gensoru reddedildi
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İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez’in yerine eski Komünist Parti lideri ve ekonomist, 89 yaşındaki Ramon Tamames’in geçici olarak başbakanlığa getirilmesi ve ülkenin erken genel seçime götürülmesi talebiyle sunulan gensoruya sadece aşırı sağcı Vox partisinin 52 milletvekili ile Karma Grup’tan bir milletvekili destek verdi.

Mecliste dün başlayan ve bu sabah sona eren gensoru oylamasında 349 milletvekilinden 345’i oy kullanırken, oyların dağılımı 201 “hayır”, 91 “çekimser” ve 53 “evet” şeklinde oldu.

Anketlerde İspanya’da gelecek aralık ayında yapılacak genel seçimlerde Vox ile birlikte hükümeti kurabilecek meclis çoğunluğunu elde edecek siyasi parti olarak gösterilen ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) çekimser oy kullandı. Aşırı sağ ile birçok konuda hemfikir olmasa da Vox tarafından “bağımsız, saygın ve akil insan olduğu” gerekçesiyle başbakan adayı olarak gösterilen Tamames, gensoru sırasında yaptığı konuşmalarda, azınlık koalisyon hükümetini dışarından destek aldığı ayrılıkçı Katalan ve Bask siyasi partilerle işbirliği üzerinden eleştirdi.

Tamames, İspanya’nın, İç Savaş ve diktatör Franco dönemi öncesindeki 1936 yılından daha kötü bir duruma sürüklenme ve bölünme riski olduğunu ileri sürdü. Başbakan Sanchez ise eski bir milletvekili ve komünist lider olan Tamames’in, gensoruda başbakan adayı olmayı kabul ederek siyasi kariyerindeki “en büyük hatayı yaptığını” ve aşırı sağcı Vox’un “nefret politikalarını akladığını” söyledi.

Beklendiği gibi mecliste reddedilen gensoru, hükümet ortakları, Bask ve Katalan siyasi partiler tarafından “Komedi, sirk, tiyatro, soytarılık, gülünç, saçmalık” gibi ifadelerle eleştirildi.

İspanya’da 28 Mayıs’ta yerel seçimler, aralık ayında da genel seçimler yapılması öngörülüyor. (AA)

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