İspanya’da iş dünyasında endişeler artıyor

İspanya’da iş dünyasının nabzını tutan endüstri güven endeksi, Ağustos 2025’te mevsimsellikten arındırılmış verilere göre -6,7’ye gerileyerek son 10 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Temmuz 2025’te -4,8 olan endeks, işletmelerdeki karamsarlığın derinleştiğini ortaya koydu. Bu düşüş, özellikle yeni siparişlerdeki sert gerilemeden kaynaklandı. Uzmanlar, bu durumun İspanya ekonomisi için önemli bir uyarı sinyali olduğunu belirtiyor.

YENİ SİPARİŞLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Ağustos 2025’te yeni siparişler endeksi, bir önceki aya kıyasla -9,6’dan -13’e gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Bu durum, işletmelerin gelecekteki talep beklentilerinin zayıfladığını gösteriyor. Ekonomistler, yeni siparişlerdeki bu gerilemenin, küresel ekonomik belirsizlikler ve iç piyasadaki talep daralmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

ÜRETİM VE STOKLARDA KISMİ İYİLEŞME

Yeni siparişlerdeki karamsar tabloya rağmen, üretim ve stok göstergelerinde sınırlı bir iyileşme gözlendi. Üretim endeksi, 3,6 puan artarak Kasım 2024’ten bu yana en yüksek artışını gösterdi. Benzer şekilde, stok seviyeleri de 6,9’dan 10,7’ye yükselerek 2023’ten bu yana en güçlü artışı kaydetti. Bu veriler, işletmelerin mevcut stoklarını artırma eğiliminde olduğunu ve üretimi sürdürme çabası içinde olduğunu ortaya koyuyor.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER GÖLGESİNDE GELECEK

İspanya’daki bu olumsuz tablo, Avrupa Birliği’nin genel ekonomik görünümündeki belirsizliklerle de örtüşüyor. Uzmanlar, küresel tedarik zinciri sorunları, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon baskılarının İspanya’daki işletmeleri zorladığını vurguluyor. İş dünyasının önümüzdeki aylarda göstereceği tepki, İspanya ekonomisinin toparlanma hızını belirleyecek kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Hükümetin bu duruma yönelik alacağı ekonomik önlemler de yakından takip ediliyor.