İspanya'da kiralık scooter krizi

Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida, kararı Perşembe günü duyurdu ve yerel meclis, üç şirketin Mayıs 2023'te verilen izinlerinde belirtilen koşulları yerine getirmediğini belirten bir açıklama yayınladı.

Belediye Meclisi, şirketlerin gerekli bilgileri sağlamayarak veya arayüzlerine erişim izni vermeyerek operasyonlarını denetleme çabalarını engellediğini belirtti.

Meclis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Bu başarısızlıklar arasında şehrin tamamında hizmet ve sigorta kapsamının eksikliği ile araçların yasaklı alanlarda dolaşmasını veya park etmesini önleyen teknolojinin olmaması yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

Lime, Dott ve Tier, Madrid'de scooter kiralama hizmeti sunmak üzere lisans verilen şirketlerdi ve her birinin şehirde 2.000 scooter çalıştırma izni bulunuyor.