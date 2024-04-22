İspanya'da kriz çıktı. Barcelona Real Madrid maçının tekrarını isteyecek

Kaynak: AA
İspanya'da kriz çıktı. Barcelona Real Madrid maçının tekrarını isteyecek
Barcelona Başkanı Joan Laporta, dün La Liga'da Real Madrid ile oynadıkları El Clasico maçında Lamine Yamal'ın şutunda kaleci Andriy Lunin topu kale çizgisi içinden çıkardığına inandıklarını savundu ve bundan emin olmaları halinde yasal girişimde bulunacaklarını ve maçın tekrarını isteyeceklerini açıkladı.

Laporta, yaptığı açıklamada, El Clasico'nun en çok tartışılan pozisyonu olan, skor 1-1 iken 28. dakikada Lamine Yamal'ın şutunda topun kale çizgisini geçtiğini ve iptal edilen golün geçerli sayılması gerektiğini kaydetti.

İspanya Futbol Federasyonundan ve Hakem Komitesi'nden, Yamal'ın pozisyonuyla ilgili tüm ses kayıtlarını ve görüntüleri acil bir şekilde kendilerine ulaştırılmasını istediklerini ifade eden Laporta, "Barcelona'nın başkanı olarak, dünya futbolunun en önemli maçlarından bir gün sonra, VAR gibi bir aracın yanlış kullanılmasının gündemimizi belirlemesinin yarattığı memnuniyetsizliği aktarmak istiyorum." dedi.

VAR kullanımını savunan birisi olmadığını ancak bunun futbolda olduğu gerçeğinden dolayı her zaman adil kullanılması gerektiğini dile getiren Laporta, "Biz bu pozisyonun gol olduğunu düşünüyoruz. Federasyondan ve Hakem Kurulu'ndan gelecek kayıtlardan sonra bizim düşündüğümüz teyit edilirse, daha da ileriye giderek yasal girişimlerde bulunma hakkımızı kullanabilir ve maçın tekrar edilmesi isteyebiliriz." şeklinde konuştu.

Barcelona Kulübü Başkanı, sezon başından beri hakem hatalarının mağduru olduklarını ileri sürdü.

Real Madrid'in 3-2 kazandığı maçın ardından basın toplantısında konuşan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, söz konusu pozisyonda golün geçersiz sayılmasının "utanç verici" olarak değerlendirmişti.

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