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Sörloth yine attı, Real Sociedad 5'te 5 yaptı

İspanya La Liga'da Sörloth, son 5 maçta 5 gol atarken, Real Sociedad Rayo Vallecano'yu yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 22:10
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İspanya'da Sörloth fırtınası esiyor

Sörloth yine attı, Real Sociedad 5'te 5 yaptı
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İspanya La Liga'da seriye bağlayan eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth, takımı Real Sociedad'ı Rayo Vallecano deplasmanında da galibiyete taşıdı.

Ligdeki 18. hafta maçında Sociedad, rakibini 2-0 yenerken üst üste 5. galibiyetini aldı.

Real Sociedad'ın gollerini 15. dakikada Alexander Sörloth ve 36. dakikada Ander Barrenetxea attı.

Sörloth, böylece son 5 maçta da gol atmayı başardı ve 5'te 5 yaptı.

Real Sociedad, puanını 38 yaparken 3. sırada yer alırken, Rayo Vallecano ise 26 puanla 9. sırada bulunuyor.

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