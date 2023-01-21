Sörloth yine attı, Real Sociedad 5'te 5 yaptı

İspanya La Liga'da seriye bağlayan eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth, takımı Real Sociedad'ı Rayo Vallecano deplasmanında da galibiyete taşıdı.
Ligdeki 18. hafta maçında Sociedad, rakibini 2-0 yenerken üst üste 5. galibiyetini aldı.
Real Sociedad'ın gollerini 15. dakikada Alexander Sörloth ve 36. dakikada Ander Barrenetxea attı.
Sörloth, böylece son 5 maçta da gol atmayı başardı ve 5'te 5 yaptı.
Real Sociedad, puanını 38 yaparken 3. sırada yer alırken, Rayo Vallecano ise 26 puanla 9. sırada bulunuyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.