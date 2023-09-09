İspanya'nın altın çocuğu Yamal tarihe geçti

İspanya'nın Gürcistan'ı 7-1 yendiği maçta Barcelona'nın 16 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal, hem İspanya milli takımında forma giyen en genç oyuncu hem de milli takım forması ile gol atan en genç oyuncu unvanının da sahibi oldu.