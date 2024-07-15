İspanya'yı şampiyon yaptı hain ilan edildi

EURO 2024’te İspanya’yı şampiyonluğa taşıyan golü atan Bask futbolcu Mikel Oyarzabal, annesinin kasabasında hain ilan edildi.

Real Sociedad’lı oyuncu, İngiltere’ye karşı attığı golle İspanya’ya zaferi getirdi ve günün kahramanı oldu.

Gol sonrası kutlamasını yapan Oyarzabal, “Ben işimi yaptım” derken, annesinin kasabası Ellorio’da bu gole sevinmeyenler de vardı.

Biscayan belediyesinde Oyarzabal ve İspanya milli takımında oynayan diğer Bask oyuncu Merino için bir pankart asıldı.

Pankartta İspanyol bayrağına çarpı atılarak “İspanyol milli takımında oynamaya hayır” yazıldı. Ayrıca, duvara Oyarzabal ve Merino’nun isimleri ile Bask dilinde “hainler” yazıldı ve yanına üzeri çizilmiş bir gamalı haç sembolü konuldu.

Bask partisi EH Bildu’nun genel koordinatörü Arnaldo Otegi, yaptığı açıklamada İspanya’nın zaferini kutlamayacağını belirtti.

Otegi, “İspanya milli takımı benim takımım değil, bu marş benim marşım değil. Bask oyuncular, Bask milli takımında oynama imkanları olmadığı için İspanya milli takımında oynuyorlar, çünkü İspanya devleti bize kendi milli takımımızı kurmayı yasaklıyor” dedi.