İspanyol animasyonları 2024'e damga vurdu

Rokeya Sakhawat Hossain’in aynı isimli öyküsünden uyarlanan Sultana’s Dream, Isabel Herguera’nın yönetmenliğinde çarpıcı bir animasyon olarak izleyicilerle buluştu. Geleneksel animasyon teknikleriyle feminist bir anlatıyı birleştiren film, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü aldı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Film Ödülleri’nde adaylık kazanan yapım, aynı zamanda Oscar yarışında da adından söz ettiriyor.

Film, teknik ve sanatsal başarısıyla uluslararası animasyon dünyasında Bask animasyonunun yerini pekiştirdi. Oscar adaylığı kesinleşmemiş olsa da bu prestijli yarışmaya dahil olması bile sektör adına çok önemli bir adım olarak görülüyor.

WİNNİPEG: SEEDS OF HOPE’UN UMUT YOLCULUĞU

Bir diğer dikkat çeken Bask yapımı olan Winnipeg: Seeds Of Hope, Elio Quiroga ve Beñat Beitia’nın ortak yönetmenliğini üstlendiği etkileyici bir proje. Film, 1939’da İspanya’dan kaçmak zorunda kalan bir baba ve kızın hüzün dolu hikâyesini anlatıyor.

Victor ve kızı Julia, Fransa’daki toplama kamplarındaki zorluklarla başa çıkarken, onlara yeni bir umut kapısı açılır: Neruda’nın organize ettiği Winnipeg gemisi. Bu gemi, onları Valparaıso, Şili’ye götürecek ve hayatta kalmaları için yeni bir başlangıç sunacaktır.

Film, Ventana Sur platformunda Work In Progress bölümüne seçilerek uluslararası yapımcılar ve dağıtıcıların ilgisini çekti. Bu sayede, dünya genelindeki izleyicilere ulaşma yolunda önemli bir adım attı.

2025’TE İDDİALI BİR PREMİER: DECORADO

Bask animasyonunun bir diğer parlak yönetmeni Alberto Vazquez, yeni projesi Decorado ile geri dönmeye hazırlanıyor. Özellikle mizah ve karanlık temaları birleştirme konusunda ustalığıyla tanınan Vazquez’in bu filmi, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Filmin hikâyesi, şehirdeki sıradan bir fare olan Arnold’un varoluş krizi etrafında gelişiyor. Evliliği ve yaşadığı dünya hakkında kuşkuları olan Arnold, sonunda topluma ve her şeyi kontrol eden bir şirket olan AKME’ye karşı isyan eder. 2025’te vizyona girecek bu film, Bask animasyonunun yenilikçi yüzünü bir kez daha ortaya koyacak.

BASK ANİMASYONU’NUN YILDIZI PARLIYOR

2024, Bask animasyonu için başarılarla dolu bir yıl oldu. Ancak Sultana’s Dream’in Oscar yarışı, Winnipeg: Seeds Of Hope’un uluslararası platformlarda dikkat çekmesi ve Decorado’nun merakla beklenen premieri, gelecekte daha büyük bir başarı hikâyesinin yazılacağına işaret ediyor.