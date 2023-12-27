İspanyol basını Fenerbahçe'nin transferini duyurdu. Ali Koç ikna etti

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İspanyol basını Fenerbahçe'nin transferini duyurdu. Ali Koç ikna etti
İspanya'nın AS gazetesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yıldız oyuncuyla görüşerek transfere ikna ettiğini yazdı.

Fenerbahçe, Becao'nun sakatlığı, Djiku'nun da Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda oynayacak olması nedeniyle stoper transferi için arayışa geçmişti.

İspanya'nın AS gazetesine göre sarı lacivertli takım Atletico Madrid'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile anlaştı.

Haberde başkan Ali Koç'un Çağlar Söyüncü'yü bizzat görüşerek ikna ettiği belirtildi. Buna göre önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak olan Çağlar Söyüncü, sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

İspanyol takımında ilk 11'e girmekte zorlanan Çağlar Söyüncü, son 10 lig maçında 4 kez oynamış ancak sadece 65 dakika oyunda kalabilmişti.

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