İspanyol jandarma kaçak göçmen teknesini üzerinden geçerek durdurdu

Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. 25 Ağustos'ta Melilla'nın Horcas Coloradas plajı açıklarında yaşanan olayda, jandarma botunun, içinde 4 düzensiz göçmen bulunan tekneyi uyarılara rağmen durdurmak için üzerinden geçtiği bildirildi.

"AMDH Nador" adlı sivil toplum kuruluşu, İspanyol jandarmasının teknenin üzerinden geçmesinin bir göçmenin ölümüne yol açmış olabileceğini öne sürdü. Kuruluş, Melilla'daki Hassani de Nador hastanesinde bir Faslı göçmenin cesedinin morgdan alındığını belirtti ve olayla ilgili soruşturma açılmasını talep etti.

İspanyol jandarması ve Melilla özerk yönetim hükümeti, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını ve suya düşen düzensiz göçmenlerin hızla çıkarılarak jandarma botuna alındığını duyurdu.