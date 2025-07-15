İspanyol takımı yüksekten uçtu! Fenerbahçe transferden çekildi

Sezonu EuroLeague, Türkiye Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası kazanarak 3'te 3'le kapatan Fenerbahçe Beko'da önümüzdeki sezonun kadro çalışmaları devam ediyor.
Oyun kurucu pozisyonu için hedeflenen isimler arasında olan Valencia Basket'in Dominikli oyun kurucu Jean Montero'dan kötü haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Valencia'nın 22 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro'luk bir çıkış ücreti istemesi üzerine Fenerbahçe masadan kalktı.
Bu sezon EuroCup'ta Valencia Basket forması ile 13 maça çıkan Montero; 12.4 sayı, 5.3 asist, 2.9 ribaunt ve 1.9 top çalma ortalamaları ile mücadele etti.