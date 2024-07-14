İspanyol yıldız milli takımı bırakıyor

İspanya Milli Takımı'nın 38 yaşındaki yıldızı Jesus Navas, milli takım kariyerine son noktayı koyuyor.

Tecrübeli futbolcu, Avrupa Şampiyonası finali sonrası İspanya Milli Takımı'ndan emekli olacağını açıkladı.

''SON KEZ SAHADA OLACAĞIM''

2008'ten beri milli takım formasını terleten Jesus Navas açıklamasında, "Futbolda ve milli takımda yaptığım her şeyden çok memnunum. 38 yaşında burada olmak benzersiz ve inanılmaz bir şey. Son kez burada sahada olacağım." ifadelerini kullandı.

Navas ayrıca açıklamasında gelecek yıl sonunda kulüp kariyerini de bitireceğini söyledi.