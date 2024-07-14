İspanyol yıldız milli takımı bırakıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İspanyol yıldız milli takımı bırakıyor

38 yaşındaki İspanyol futbolcu Jesus Navas, bugün oynanacak İspanya-İngiltere finali sonrası milli takımdan emekli olacağını açıkladı.

İspanya Milli Takımı'nın 38 yaşındaki yıldızı Jesus Navas, milli takım kariyerine son noktayı koyuyor.

Tecrübeli futbolcu, Avrupa Şampiyonası finali sonrası İspanya Milli Takımı'ndan emekli olacağını açıkladı.

''SON KEZ SAHADA OLACAĞIM''
2008'ten beri milli takım formasını terleten Jesus Navas açıklamasında, "Futbolda ve milli takımda yaptığım her şeyden çok memnunum. 38 yaşında burada olmak benzersiz ve inanılmaz bir şey. Son kez burada sahada olacağım." ifadelerini kullandı.

Navas ayrıca açıklamasında gelecek yıl sonunda kulüp kariyerini de bitireceğini söyledi.

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