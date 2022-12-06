Madrid'de Fas karnavalı: İspanyollar gözyaşlarıyla izledi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fas, favori olarak gösterilen İspanya'yı penaltılarla eledi ve çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşma sonrası İspanyollar büyük üzüntü yaşarken, Faslılar ise sahada çılgına döndü.
Fas'ın tarihi zaferi ülkede olduğu kadar Faslıların yaşadığı yerlerde de büyük coşkuyla kutlandı.
Çok sayıda Faslı'nın yaşadığı İspanya'da da Faslılar sokaklardaydı.
Özellikle başkent Madrid'de Faslılar sokakları adeta karnaval alanına çevirdi. İspanyolların ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
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