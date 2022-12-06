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Madrid'de Fas karnavalı: İspanyollar gözyaşlarıyla izledi

Dünya Kupası'nda Fas'ın çeyrek finale çıkması sonrası taraftarlar sokaklara çıktı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 22:41
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İspanyollar gözyaşlarıyla izledi. Madrid'de Fas karnavalı

Madrid'de Fas karnavalı: İspanyollar gözyaşlarıyla izledi
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Katar'daki 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fas, favori olarak gösterilen İspanya'yı penaltılarla eledi ve çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşma sonrası İspanyollar büyük üzüntü yaşarken, Faslılar ise sahada çılgına döndü.

Fas'ın tarihi zaferi ülkede olduğu kadar Faslıların yaşadığı yerlerde de büyük coşkuyla kutlandı.

Çok sayıda Faslı'nın yaşadığı İspanya'da da Faslılar sokaklardaydı.

Özellikle başkent Madrid'de Faslılar sokakları adeta karnaval alanına çevirdi. İspanyolların ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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