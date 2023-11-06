Isparta Valisi Baruş'tan Eğirdir Gölü uyarısı

Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, 2023-2024 tarım yılına ait olası tarımsal kuraklık ihtimalini önceden değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla Isparta’da sürdürülen “Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu”, Vali Aydın Baruş başkanlığında DSİ 18. Bölge Müdürlüğünde toplandı.

Toplantının başında Vali Baruş, bir açıklama yaparak Eğirdir Gölü’ndeki su miktarının ciddi anlamda azaldığını söyledi. Baruş, toplantıyla birlikte ilave tedbirler almak zorunda kalacaklarına vurgu yaptı.

"SON 5 YILDA YAĞIŞLAR AZALDI"

Isparta Valisi Aydın Baruş, Eğirdir Gölü'nün durumuyla ilgili bilgiler aktardı. Eğirdir Gölü Havzası’nda son 5 yıldır yağışların uzun yıllar ortalamasına göre önemli ölçüde azaldığını dile getiren Vali Baruş, “Artan ortalama sıcaklık değerleri ile birlikte göl yüzey alanından buharlaşan su miktarı ve artan sulama suyu ihtiyacı ve diğer sebeplerden dolayı, Eğirdir Gölü kotu bu süreç içerisinde sürekli azalan bir eğilim göstermiş ve 15.10.2023 tarihi itibariyle gölün kotu 914,52 metre ve göldeki kullanılabilir su miktarı eksi 65,585 hektometre olarak tespit edilmiştir. 2023 yılı sulama sezonunda yaşanan gelişmeler ve gölün hâlihazırdaki durumu dikkate alındığında, 2024 yılı sulama sezonunun oldukça zor geçeceği aşikârdır” dedi.

"2024 YILI ZOR GEÇECEK"

Vali Aydın Baruş, Eğirdir Gölü ile ilgili kötü ve iyi durum senaryosu hakkında, “Kötü durum senaryosu olarak 2024 yılı sulama sezonu öncesinde, Eğirdir Gölü kotundaki azalmanın dengeye ulaşarak artışa geçtiği kabul edilen 01.11.2023 tarihi ile gölden sulama suyu alınması planlanan 01.05.2024 tarihi arasında göle gelebilecek su miktarı son 5 yılın ortalaması olarak hesaplanmıştır. Buna göre söz konusu tarihler arasında Eğirdir Gölü rezervuar alanına net giren akım miktarının 172,048 hektometre olması beklenmekte ve 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle göldeki kullanılabilir su miktarının 106,463 hektometreye ulaşması beklenmektedir. 1 Mayıs 2024 tarihi ve 1 Kasım 2024 tarihi arasında gölden gerçekleşebilecek net tüketim miktarının, son 5 yılın ortalaması dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda 335,469 hektometre olması beklenmektedir. Buna göre Eğirdir Gölü 2024 yılı sulama sezonuna yüzde 68 su kısıdıyla girecek olup, minimum su seviyesinin altında dahi su kullanılsa sulama sezonu tamamlanamayacaktır. Diğer taraftan iyi durum senaryosu olarak, 1990-2022 yılları arasında gerçekleşen göl rezervuar alanına ortalama net giren akım miktarı dikkate alındığında, söz konusu değerin 285,60 hektometre olması beklenmekte ve 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle göldeki kullanılabilir su miktarının 220,015 hektometreye ulaşması beklenmektedir. 1 Mayıs 2024 tarihi ve 1 Kasım 2024 tarihi arasında gölden gerçekleşebilecek net tüketim miktarının, 335,469 hektometre olması beklenmektedir. 2022 yılı sulama sezonu sonrasında söz konusu senaryoya göre gölün minimum kotuna düşmemesi için yüzde 34 kısıtlı sulama yapılması gerekmekte olup, 2024 yılının da oldukça zor geçeceği tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda bulunanlar da kuraklığın en az zararla atlatılabilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında görüşlerini bildirdi.