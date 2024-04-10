Isparta’da 4 katlı otelde korkutan yangın

Isparta'da dört katlı bir otelin ikinci katında sabah saatlerinde çıkan yangın korkulu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, sabah saatlerinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. 4 katlı otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, otel boşaltıldı. Bu sırada dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Otelde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.