Isparta’da 4 katlı otelde korkutan yangın

Kaynak: İHA
Isparta’da 4 katlı otelde korkutan yangın
Isparta’da bulunan 4 katlı otelde sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Otel boşaltılırken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Isparta'da dört katlı bir otelin ikinci katında sabah saatlerinde çıkan yangın korkulu dakikaların yaşanmasına neden oldu.
Yangın, sabah saatlerinde Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. 4 katlı otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, otel boşaltıldı. Bu sırada dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Otelde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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