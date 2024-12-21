Isparta'da araçları çizen şahsın rahatlığı pes dedirtti!

Olay, geçtiğimiz gün gece saat 01.00 sıralarında Isparta'da Vatan Mahallesi 4140 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.N. ve eşine ait iki otomobil, gece saatlerinde sokaktan geçen bir araç içerisinden elini uzatan şahıs tarafından kasıtlı olarak çizildi. Sabah araçlarını kontrol eden O.N. ve eşi, kaporta üzerindeki çizikleri fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, olay anını saniye saniye kayıt altına alan görüntülere ulaştı. Görüntülerde, şahsın araç içerisinden elindeki cisimle otomobilleri çizdiği, ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olay sırasında sergilediği rahat tavırlar ise "pes artık" dedirtti.

Ekipler, şahsın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.