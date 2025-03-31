Isparta'da bir sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Kaynak: İHA
Isparta'da bir sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçarken otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçarken otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Kaza, gece saatlerinde Isparta'nın Yalvaç ilçesi Görgü Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki B.K. idaresindeki plakasız BMW marka otomobil, uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Gazipaşa Caddesi İrfan Aksu Kavşağı'na geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarparak durabildi. Hafif yaralanan B.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazaya karışan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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