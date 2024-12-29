Isparta'da çıkan yangında tarım aletleri ve ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA
Isparta'da çıkan yangında tarım aletleri ve ev kullanılamaz hale geldi

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesine bağlı Çaltı köyünde bulunan evde yangın çıktı. Kısa sürede evin ambar bölümüne sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evin bir bölümü ve ambarda bulunan tarım aletleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Şarkikaraağaç'ın Çaltı köyündeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabit Yavuz'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede ambara sıçradığını fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

EV VE TARIM ALETLERİ TAMAMEN YANARAK KÜL OLDU

Yangında evin bazı bölümleri ile ambarda bulunan tarım aletleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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