Isparta'da çöp evden ve deposundan 7 kamyon atık çıktı

Isparta’da ihbar üzerine bir eve düzenlenen baskında 2 kamyon çöp boşaltıldı. Ailenin, aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın deposundan da 5 ton atık çıktı.

KAYNAK: İHA
Isparta'da çöp evden ve deposundan 7 kamyon atık çıktı

Yalvaç ilçesi Pazaraşağı Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanda yaşayan 3 kişilik aile üyeleri, sokaktan topladıkları çöpleri binanın 2. katındaki evlerinin içerisinde biriktirmeye başladı. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, aynı binada yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine Yalvaç Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

aw010548-01.jpgBinada yaşayan vatandaşlar kötü koku üzerine Pazaraşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Metin’e ihbarda bulundu. Muhtar Metin, durumu belediyeye bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, temizlik ekipleriyle eve gelerek çöpleri kamyonlara doldurdu. Ailenin aynı sokakta bulunan başka bir binanın deposunu da çöplerle doldurduğu tespit edildi. Ekipler, depoda bulunan çöpleri de kepçe yardımıyla boşalttı. Evden 2 kamyon, depodan da 5 kamyon olmak üzere toplam 7 kamyon çöp boşaltıldı.

aw010548-02.jpgYaşadıkları ev ve aynı sokaktaki bir depoyu çöplerle dolduran aile üyelerinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

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