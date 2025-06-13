Isparta’da esnafın çadır macerası hastanede bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Isparta’da esnafın çadır macerası hastanede bitti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Yöresel Ürünler Festivali için çadır kurmaya çalışan esnaf Yusuf Uysal, dengesini kaybederek 8 metrelik kayalıklardan yuvarlandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Liman mevkisindeki yürüyüş alanında meydana geldi. Yöresel Ürünler Festivali için ilçeye gelen esnaf Yusuf Uysal (50) pazar için kurmaya çalıştığı çadırın iplerini bağlamak isterken, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.

Yaklaşık 8 metreden yuvarlanan Yusuf Uysal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baş kısmından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yusuf Uysal düştüğü göl kıyısından çıkarılarak ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

sparta-3jpg.jpg

isparta.jpg

isparta4.jpg

sparta5.jpg

Son Haberler
Tuna Tunca, Manş Denizi'ni yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu
Tuna Tunca, Manş Denizi'ni yüzerek tarihe geçti
İşte 2025-26 model Beşiktaş
İşte 2025-26 model Beşiktaş
Ankara'da kritik güvenlik zirvesi: İsrail-İran gerilimi masada...
Ankara'da kritik güvenlik zirvesi: İsrail-İran gerilimi masada...
Gaziantep FK'da Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi
Gaziantep FK'da Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi
Teneffüste patlayan madde ilkokulu karıştırdı: Öğrencinin serçe parmağı koptu! Sır olayın perde arkası ne?
Teneffüste patlayan madde ilkokulu karıştırdı: Öğrencinin serçe parmağı koptu!